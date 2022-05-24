Україна має намір боротися з загрозами "Північного потоку-2"

13:59 20 серпня Київ, Україна

Влада прийняла рішення створити робочу групу, яка займеться питаннями боротьби з погрозами від російського газопроводу "Північний потік-2".

Відповідні листи за підписом прем'єра Дениса Шмигаля і глави Офісу Президента Андрія Єрмака з'явилися в розпорядженні у журналістів.

Зокрема, в листі прем'єру Єрмак з ініціативи президента Володимира Зеленського просить погодити включення віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанишину і міністра юстиції Дениса Малюську в робочу групу з напрацювання цих пропозицій.

У відповідному листі Шмигаль погодив їхнє включення, а також включення міністра енергетики Германа Галущенка.

Передбачається створення цілої комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо заходів з нейтралізації загроз, які можуть з'явитися після запуску «Північного потоку-2».