Україна розпочинає масове виробництво нового багатофункціонального БПЛА "Довбуш"

Україна запускає у масове виробництво дрон "Довбуш Т10". Це багатофункціональний український БПЛА, який можна модернізувати у розвідувальний чи ударний дрон.
Про це повідомив організатор проекту з виробництва безпілотників, співзасновник Monobank Володимир Яценко.
"Якщо ми починали з потужності кілька на день, то зараз відкрили нове виробництво, яке знаходиться, на жаль, не в Україні, а в одній із країн Європи, де ми виробляємо дуже багато комплектуючих. Тобто ми перейшли від закупівлі у китайському супермаркеті до власному виробництву, і сьогодні можу сказати, що це надтехнологічне виробництво. Для цього ми чекали на обладнання майже шість місяців. І зараз буде вже не 1-2-3 безпілотники на день, а більше десяти. Це дуже серйозна кількість, яка буде, безумовно, значущою для наших збройних сил", - заявив він.
За словами Яценка, завдяки новітньому програмному забезпеченню та спецобладнанню цей український дрон недоступний для ворожих сил РЕБ та ППО. Крім того, "Довбуш" можна модернізувати у ударний дрон. Слабке місце – як і у всіх БПЛА – чутливість до погодних умов.
"Що стосується необхідної кількості безпілотників, що постійно працюють на фронті, моя оцінка не змінилася за останні місяці - потрібно 500-600 БПЛА, які б контролювали територію 24/7. Тобто мінімум один безпілотник на 10 км фронту, який тягнеться більше тисячі кілометрів. Наприклад, під Бахмутом зараз ворог використовує прилади нічного бачення, вони атакують і вночі, тому потрібно постійно працювати. Якщо раніше були великі скупчення військ та техніки ворога, то зараз це невеликі диверсійні групи, які потрібно виявляти. Тому ми розпочали масове виробництво", - додав організатор проекту.
Крім того, Яценко заявив, що за кілька місяців Україна наблизиться до створення високоточної зброї - ударних безпілотників, які вражатимуть цілі з похибкою не більше одного-двох метрів.
"Зараз усі говорять, як далеко може полетіти безпілотник, 400 чи 600 кілометрів. Але насправді головне завдання – зменшити похибку, тобто розробити високоточну зброю. Якщо наші літаки можуть вражати цілі з похибкою не більше одного-двох метрів, то наша країна автоматично переміщається до вищої ліги світових виробників зброї. Бо країни, які мають високоточну зброю, як, наприклад, Himars, можна перерахувати на пальцях. Той прогрес, який зараз є в Україні, та спільнота, яка створилася навколо виробництва, зокрема безпілотників, нам дозволяють бути оптимістами. Вважаю, що за кілька місяців ми наблизимося до техніки, яку можна буде називати високоточною зброєю. На сьогоднішній день найкращі фахівці працюють над цією темою", - розповів він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі