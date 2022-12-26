Україна розпочинає масове виробництво нового багатофункціонального БПЛА "Довбуш"

18:39 26 грудня Київ, Україна

Україна запускає у масове виробництво дрон "Довбуш Т10". Це багатофункціональний український БПЛА, який можна модернізувати у розвідувальний чи ударний дрон.

Про це повідомив організатор проекту з виробництва безпілотників, співзасновник Monobank Володимир Яценко.

"Якщо ми починали з потужності кілька на день, то зараз відкрили нове виробництво, яке знаходиться, на жаль, не в Україні, а в одній із країн Європи, де ми виробляємо дуже багато комплектуючих. Тобто ми перейшли від закупівлі у китайському супермаркеті до власному виробництву, і сьогодні можу сказати, що це надтехнологічне виробництво. Для цього ми чекали на обладнання майже шість місяців. І зараз буде вже не 1-2-3 безпілотники на день, а більше десяти. Це дуже серйозна кількість, яка буде, безумовно, значущою для наших збройних сил", - заявив він.

За словами Яценка, завдяки новітньому програмному забезпеченню та спецобладнанню цей український дрон недоступний для ворожих сил РЕБ та ППО. Крім того, "Довбуш" можна модернізувати у ударний дрон. Слабке місце – як і у всіх БПЛА – чутливість до погодних умов.

"Що стосується необхідної кількості безпілотників, що постійно працюють на фронті, моя оцінка не змінилася за останні місяці - потрібно 500-600 БПЛА, які б контролювали територію 24/7. Тобто мінімум один безпілотник на 10 км фронту, який тягнеться більше тисячі кілометрів. Наприклад, під Бахмутом зараз ворог використовує прилади нічного бачення, вони атакують і вночі, тому потрібно постійно працювати. Якщо раніше були великі скупчення військ та техніки ворога, то зараз це невеликі диверсійні групи, які потрібно виявляти. Тому ми розпочали масове виробництво", - додав організатор проекту.

Крім того, Яценко заявив, що за кілька місяців Україна наблизиться до створення високоточної зброї - ударних безпілотників, які вражатимуть цілі з похибкою не більше одного-двох метрів.