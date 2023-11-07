Україна розпочала роботу над оцінкою завданих збитків та потреб відновлення

14:41 07 листопада Київ, Україна

Уряд України, Світовий банк, Європейська комісія, ООН та інші партнери розпочали роботу над Третьою Швидкою оцінкою завданих збитків та потреб на відновлення України (RDNA3).

Це буде оновлена оцінка наслідків вторгнення росії за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Завдяки першому та другому RDNA ми змогли скласти, структурувати та розпочати реалізацію проєктів швидкого відновлення у пріоритетних сферах на 2023 рік, а також створити основу та можливість планувати подальше відновлення України у середньостроковій перспективі. У 2024 році ми хочемо зосередитися на проєктах, які сприятимуть економічному відновленню та створюватимуть робочі місця. Такий звіт дозволяє чітко визначати потреби відновлення та координувати фінансову допомогу", - наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

За його словами, RDNA3 покаже сукупний рівень збитків станом на 1 січня 2024 року, вартість відновлення за принципом build-back-better, узгодження пріоритетних напрямків відновлення у 2024 році та на середньострокову перспективу до 2027 року, реформи для залучення приватного сектору. Віцепрем'єр зазначив, що RDNA3 міститиме відповідні завдання від Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України та Плану України (Ukraine Plan).



У свою чергу заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з європейської інтеграції Ганна Юрченко зазначила, що у 2022 році українська влада зосередилася на проєктах виживання, а у 2023 році розпочала реалізацію проєктів відновлення та досягла відчутних результатів у пріоритетних сферах.

"Ми починаємо серію майстер-класів, які допоможуть нам скоригувати пріоритети та їхнє покриття. Пріоритетними напрямками є: енергетика, муніципальна інфраструктура та ЖКГ, транспорт, соціальна інфраструктура, приватний сектор, міжгалузевий – як гуманітарне розмінування, цифровізація”, – повідомили у пресслужбі.

RDNA3 відповідає визнаній на міжнародному рівні методології, в якій буде викладено інвестиційні пріоритети Уряду з відновлення та реконструкції на 2024 рік.



Звіт забезпечить оперативну, послідовну та прозору міжгалузеву оцінку завданих збитків, потреб у відновленні, а також визначення пріоритетів на 2024 рік. Основний фокус - на оцінці впливу війни та зумовленому війною відновленні.