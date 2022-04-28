Україна на фінішній прямій до успіху Кримської платформи - Кулеба

15:02 28 липня Київ, Україна

Країни-учасниці першого саміту Кримської платформи майже узгодили Кримську декларацію - документ, який буде проголошений за підсумками цього заходу.

Про це на брифінгу в середу, 28 липня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Уже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення. Попутно я хочу подякувати нашим партнерам, які взяли активну участь в роботі над декларацією і підтримали ті принципові речі, які просувала і на яких наполягала Україна. Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що саміт стане початком наполегливої і довгострокової роботи Кримської платформи, спрямованої на захист норм і принципів міжнародного права в інтересах як України, так і всього світового співтовариства.

"Підкреслю, що саміт не буде одноразовою подією, це буде регулярна робота на багатьох рівнях. Ми на цей момент працюємо над розробкою довгострокової концепції роботи платформи по кожному з п'яти пріоритетних напрямків. Перший - політика невизнання, другий - санкції, третій - безпека в Азово-Чорноморському регіоні, четвертий - захист прав людини і міжнародного гуманітарного права, п'ятий - екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму", - пояснив Кулеба.

Міністр зазначив, що прогрес в питанні деокупації Криму буде служити важливим елементом ширшої політики міжнародного співтовариства щодо розв'язання проблем заморожених конфліктів в Європі.