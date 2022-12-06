Україна може зірвати атаки росії на цивільну інфраструктуру - ISW

10:41 06 грудня Київ, Україна





Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни



Як зазначають аналітики, 5 грудня, ймовірно, українські сили завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах. Атаки на військові аеродроми в Саратовській і Рязанській областях, а тепер і в Курській області росії, демонструють вразливість російського глибокого тилу, а також можуть зірвати російську кампанію з обстрілу інфраструктури України.Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) Як зазначають аналітики, 5 грудня, ймовірно, українські сили завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах.

"Міністерство оборони росії та кілька блогерів повідомили, що українські сили використали БПЛА для завдання ударів по авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області та авіабазі Дягілєво в Рязанській області. На обох авіабазах розміщено елементи російського флоту стратегічних бомбардувальників, які росія використала для завдання ударів по Україні протягом усієї війни", - йдеться в повідомленні.

При цьому атаки завдали невеликих збитків, проте продемонстрували здатність України завдавати ударів по російських тилах і, можливо, таким чином зірвати російську кампанію ударів по українській інфраструктурі, вважають в ISW.

"Міноборони росії заявило, що ударів було завдано навмисно по російській далекій авіації. Українські сили, ймовірно, прагнули зірвати удари росії по критично важливій інфраструктурі України та продемонструвати здатність України завдавати ударів по російських стратегічних об'єктах", - наголошується у повідомленні.

Крім того, аналітики звернули увагу на те, що через атаки російські військові блогери піддали керівництво гострій критиці.

"Гнів із приводу нездатності російських військових запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах за більш ніж 450 кілометрів від українських позицій переважив похвалу за останню серію ударів по Україні в російській спільноті блогерів. російські військові блогери розкритикували російських офіційних осіб за те, що не запобігли ударам безпілотників по авіабазах Енгельс-2 та Дягілєво 5 грудня", — йдеться у звіті.

Зокрема, деякі блогери підкреслили, що російські військові не захищали авіабази належним чином, незважаючи на те, що вони знали, що вони були явними цілями для українських ударів. При цьому деякі з них також стверджують, що українські диверсійно-розвідувальні групи могли завдати удару по авіабазі Енгельс-2 з території самої росії. За їхніми словами, якщо ж БПЛА було запущено з території України, москва перебуває під загрозою атаки з української території.