Україна може зірвати атаки росії на цивільну інфраструктуру - ISW

Атаки на військові аеродроми в Саратовській і Рязанській областях, а тепер і в Курській області росії, демонструють вразливість російського глибокого тилу, а також можуть зірвати російську кампанію з обстрілу інфраструктури України.
Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики, 5 грудня, ймовірно, українські сили завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах.
Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики, 5 грудня, ймовірно, українські сили завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах.
При цьому атаки завдали невеликих збитків, проте продемонстрували здатність України завдавати ударів по російських тилах і, можливо, таким чином зірвати російську кампанію ударів по українській інфраструктурі, вважають в ISW.
Крім того, аналітики звернули увагу на те, що через атаки російські військові блогери піддали керівництво гострій критиці.
Зокрема, деякі блогери підкреслили, що російські військові не захищали авіабази належним чином, незважаючи на те, що вони знали, що вони були явними цілями для українських ударів. При цьому деякі з них також стверджують, що українські диверсійно-розвідувальні групи могли завдати удару по авіабазі Енгельс-2 з території самої росії. За їхніми словами, якщо ж БПЛА було запущено з території України, москва перебуває під загрозою атаки з української території.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі