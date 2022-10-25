Україна може отримати системи ППО Hawk від США - ЗМІ

У США розглядають можливість відправити в Україну більш старі системи протиповітряної оборони Hawk для захисту від атак російських дронів та ракет. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.
Наголошується, що ракети-перехоплювачі Hawk стануть модернізацією ракетних комплексів Stinger — системи ППО меншого розміру та меншої дальності, які вже відправили США до України.
Адміністрація Байдена використовуватиме президентське управління зі скорочення витрат (PDA) для передачі обладнання Hawk. PDA дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги зі складів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
Reuters не змогло визначити, скільки систем та ракет Hawk є для передачі у Сполучених Штатів. Білий дім відмовився від коментарів.
За словами джерел агентства, Hawk є попередниками систем Patriot, які в Україну поки не поставлять.
Зенітно-ракетний комплекс Hawk розроблявся для знищення літаків, а потім модернізувався для перехоплення ракет у повітрі. На озброєння Hawk було прийнято у 1959 році. У 1971 році було проведено програму ґрунтовної модернізації системи, яка включала кілька покращень для ракети та заміну всіх радарних систем на нові моделі.
Поліпшення тривали наступні двадцять років, зокрема, додали покращений радіоелектронний захист, можливість наводитися на глушилки, а 1995 року додали нову боєголовку, яка дозволила діяти проти тактичних ракет близької дії.
Сам комплекс оцінюється у 15 млн доларів, а ракети до них - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.
Наголошується, що ракети-перехоплювачі Hawk стануть модернізацією ракетних комплексів Stinger — системи ППО меншого розміру та меншої дальності, які вже відправили США до України.
Адміністрація Байдена використовуватиме президентське управління зі скорочення витрат (PDA) для передачі обладнання Hawk. PDA дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги зі складів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
Reuters не змогло визначити, скільки систем та ракет Hawk є для передачі у Сполучених Штатів. Білий дім відмовився від коментарів.
За словами джерел агентства, Hawk є попередниками систем Patriot, які в Україну поки не поставлять.
Зенітно-ракетний комплекс Hawk розроблявся для знищення літаків, а потім модернізувався для перехоплення ракет у повітрі. На озброєння Hawk було прийнято у 1959 році. У 1971 році було проведено програму ґрунтовної модернізації системи, яка включала кілька покращень для ракети та заміну всіх радарних систем на нові моделі.
Поліпшення тривали наступні двадцять років, зокрема, додали покращений радіоелектронний захист, можливість наводитися на глушилки, а 1995 року додали нову боєголовку, яка дозволила діяти проти тактичних ракет близької дії.
Сам комплекс оцінюється у 15 млн доларів, а ракети до них - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.
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