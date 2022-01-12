Україна може отримати допомогу в рамках фондів Тримор’я

21:17 04 травень Київ, Україна

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд під час спільної пресконференції з главою Польщі Анджеєм Дудою заявила, що Польща та Естонія мають проявити солідарність і підтримати своїх партнерів.



Одним з механізмів підтримки України може бути допомога в рамках фондів Ініціативи Трьох морів (Тримор’я).

За її словами, Польщі та Естонії потрібно тісніше співпрацювати з країнами "Східного партнерства". Вона зауважила, що необхідно докласти більше зусиль, щоб "настільки швидко, наскільки це можливо" провести реальну зустріч з лідерами країн "Східного партнерства", якої не було з 2017 року.

"Крім того, ми можемо використовувати наші можливості, щоб допомогти Україні ставати ближче до економік наших країн і до нашого розуміння майбутнього Європи. У цьому контексті може допомогти Ініціатива Трьох морів", - підкреслила Кальюлайд.

За її словами, Україна, яка хоч і не є членом ЄС, може отримувати допомогу з різних фондів в рамках Тримор’я.

У свою чергу Дуда зазначив, що президент України Володимир Зеленський поінформував напередодні президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Варшаві, що російські війська з кордонів України повертаються на місця постійної дислокації.

"Але це була демонстрація сили російської армії, і НАТО, на моє переконання, має зробити з цього висновки", - підкреслив Дуда.

Він додав, що це питання буде обговорюватися через кілька днів на саміті "Бухарестської дев'ятки" в Бухаресті, так і під час саміту НАТО в Брюсселі в червні.