Україна може отримати від США засоби боротьби з дронами-камікадзе

19:59 17 жовтня Київ, Україна

Байден і високопосадовці США дали зрозуміти, що продовжать відправляти Україні різні системи ППО, включаючи прискорене постачання двох NASAMS*

При плануванні військової допомоги враховуватимуть потребу України у захисті від дронів-камікадзе.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновника в Адміністрації президента Джо Байдена.



За словами джерела, російська атака Києва смертоносними дронами 17 жовтня вплине на поточне обговорення постачання систем протиповітряної оборони.. Саме вони — головне, чого потребує Україна на цьому етапі.



США продовжать надсилати Україні різні системи ППО, включаючи прискорене постачання двох NASAMS. За його словами, у Білому домі не сумніваються, що росія використовує безпілотники-камікадзе і що вони справді смертоносні, але чекають від України офіційної інформації про їхні характеристики та заподіяні ними руйнування.



Росія атакувала Україну дронами 17 жовтня. Основний удар припав на Київ. За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, до столиці прилетіло 5 безпілотників-камікадзе: троє потрапили до об'єктів критичної інфраструктури, один — до житлового будинку, ще одного вдалося збити правоохоронцям. За попередніми даними, загинули 4 особи. Серед них — чоловік і дружина, які чекали на дитину: жінка була на 6 місяці вагітності, повідомляв мер Києва Віталій Кличко.



Глава МВС Денис Монастирський заявив, що всього Україною запустили 42 дрони, 36 з яких знищили на підльоті. Саме у напрямку Києва рухалося 30 безпілотників, з них було збито 25.



Атака стала наймасштабнішою після масованого ракетного удару 10 жовтня. Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що для неї використовувалися іранські дрони-камікадзе.. Він закликав західних партнерів якнайшвидше надати системи ППО.



*NASAMS - зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Основне призначення - знищення повітряних об'єктів на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Може вражати цілі на відстані понад 160 км.. Батарея NASAMS другого покоління складається з 12 пускових установок (кожна несе шість ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радарів, центру керування вогнем, машини з електронно-оптичною камерою та автомобіля Tactical Control Cell.





