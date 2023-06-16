Україна може отримати винищувачі F-16 від Нідерландів одразу після навчання пілотів

15:33 26 травня Київ, Україна

Нідерланди, можливо, відправлять в Україну винищувачі F-16 після навчання пілотів. Наступного року Україна може отримати частину літаків, призначених для продажу, або частину з 24 поточних бойових літаків.



Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.



Агентство зазначає, що зараз на озброєнні Нідерландів є 42 винищувачі F-16, 24 з яких використовуються армією і не можуть бути відправлені до України до середини 2024 року. Десять з решти 18 літаків мали продати Draken International, але уряд скасував продаж літаків у грудні без пояснень, посилаючись на комерційну конфіденційність.



Незважаючи на те, що остаточного рішення про розгортання ще не ухвалено, наступного року Україна може отримати частину літаків, призначених для продажу, або частину з 24 поточних бойових літаків залежно від термінів підготовки, повідомили джерела. Нідерланди підтримують усі свої літаки F-16 у льотній придатності за допомогою регулярного технічного обслуговування.



Зазначається, що уряд Нідерландів останніми тижнями очолював дискусії з офіційними особами США, щоб натиснути на адміністрацію Байдена, щоб той дав зелене світло постачанням літаків — повідомили виданню на умовах анонімності.



Після місяців тиску з боку Києва та урядів союзників, Байден минулого тижня оголосив, що США підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів. Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Британії та Бельгії.



Уряд Нідерландів вже вивчає та обговорює зі своїми союзниками можливі плани розгортання тренувань.