Україна може отримати далекобійні дрони від США

12:35 02 червня Київ, Україна

Адміністрація американського президента Джо Байдена захотіла продати Україні чотири далекобійні безпілотники MQ-1 °C Gray Eagle з можливістю оснастити їх ракетами Hellfire.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.



Найближчими днями про рішення проінформують Конгрес, після чого буде зроблено публічну заяву. План постачань розроблявся у Пентагоні кілька тижнів, проте конгресмени можуть його заблокувати.



Агентство зазначає, що передача цих дронів має велике значення для Сполучених Штатів, тому що вперше передові американські розробки будуть випробувані в Україні проти російської армії.



Безпілотники Gray Eagle можуть літати без підзарядки до 30 годин. Київ просив передати їх у квітні.



Двоє співрозмовників Reuters уточнили, що бойові дрони та навчання українських солдатів управлінню ними будуть профінансовані з $40 млрд, виділених на допомогу Україні.