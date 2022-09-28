Україна може використати зброю, надану партнерами, для звільнення окупованих територій - Блінкен

08:03 28 вересня Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни Заходу ніколи не визнають анексію росією українських регіонів і підтримають Україну в її боротьбі за повернення територій.

Також Блінкен відповів на запитання ЗМІ про те, чи дадуть США згоду на використання українськими військами американської зброї на територіях, де росія провела псевдореферендуми.

"Я також наголошую, що Україна має абсолютне право на самооборону всієї своєї території, у тому числі - на повернення земель, які були незаконно захоплені тим чи іншим чином росією", - сказав Блінкен на спільній пресконференції зі своїм індійським колегою Субраманіям Джайшанкаром.

Держсекретар США також повторив слова президента Джо Байдена про те, що за проведення так званих референдумів проти росії буде запроваджено додаткові жорсткі санкції.

"Росія вторглася в Україну, захопила територію та реалізує на ній свою диявольську схему, у тому числі виселяючи звідти частину населення", – сказав Блінкен.

Він наголосив, що одних людей росія депортує з окупованих територій, а інші просто зникають. Після чого, за словами Блінкена, російська влада встановлює маріонеткові уряди і маніпулює результатами псевдореферендумів, щоб оголосити захоплену територію частиною росії.