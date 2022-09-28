Україна може використати зброю, надану партнерами, для звільнення окупованих територій - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни Заходу ніколи не визнають анексію росією українських регіонів і підтримають Україну в її боротьбі за повернення територій.
Також Блінкен відповів на запитання ЗМІ про те, чи дадуть США згоду на використання українськими військами американської зброї на територіях, де росія провела псевдореферендуми.
Держсекретар США також повторив слова президента Джо Байдена про те, що за проведення так званих референдумів проти росії буде запроваджено додаткові жорсткі санкції.
Він наголосив, що одних людей росія депортує з окупованих територій, а інші просто зникають. Після чого, за словами Блінкена, російська влада встановлює маріонеткові уряди і маніпулює результатами псевдореферендумів, щоб оголосити захоплену територію частиною росії.
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