Україна може готуватися контрнаступ на Мелітополь - NYT

Тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області може бути "наступним важливим етапом" війни - контрнаступом ЗСУ для деокупації півдня України.
Про це пише The New York Times.
Україна нарощує зусилля щодо ізоляції та ослаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь та навколо нього напередодні українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України.
Україна нарощує зусилля щодо ізоляції та ослаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь та навколо нього напередодні українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України.
Видання нагадало, що у передмісті окупованого Мелітополя підірвали міст через річку Молочна, яким росіяни перевозили військову техніку з півдня. Вчинок, який і українські та російські офіційні особи приписували силам Києва, зазначає NYT.
Газета також нагадала, що і українські, і російські офіційні особи визнали нещодавні українські удари та спроби вразити російські командні центри, склади боєприпасів та шляхи постачання у Мелітополі.
NYT зазначає, що Мелітополь є ключовим вузлом і відновлення контролю над ним може допомогти українським захисникам повернути під свій контроль не тільки всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської області.. Це потенційно може навіть відкрити шлях для витіснення російських військ назад до окупованого Криму.
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