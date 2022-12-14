Україна може готуватися контрнаступ на Мелітополь - NYT

16:31 14 грудня Київ, Україна

Тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області може бути "наступним важливим етапом" війни - контрнаступом ЗСУ для деокупації півдня України.





Україна нарощує зусилля щодо ізоляції та ослаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь та навколо нього напередодні українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України. Про це пише The New York Times Україна нарощує зусилля щодо ізоляції та ослаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь та навколо нього напередодні українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України.

"Київ використовує високоточні ракетні удари великої дальності та диверсійні заходи, щоб узяти під контроль стратегічно важливе місто. Мелітополь відомий як ворота до Криму через його розташування на перехресті двох основних автомагістралей та залізничної лінії, що сполучає росію з окупованим Кримом та іншими захопленими територіями.. на півдні України", - йдеться у матеріалі.

Видання нагадало, що у передмісті окупованого Мелітополя підірвали міст через річку Молочна, яким росіяни перевозили військову техніку з півдня. Вчинок, який і українські та російські офіційні особи приписували силам Києва, зазначає NYT.



Газета також нагадала, що і українські, і російські офіційні особи визнали нещодавні українські удари та спроби вразити російські командні центри, склади боєприпасів та шляхи постачання у Мелітополі.

"Незрозуміло, були ці удари прелюдією до наступу або відволіканням, оскільки українські сили готуються атакувати росіян по іншому напрямку. Але військові аналітики назвали їх значущими та сказали, що вони відповідають схемі використання Україною високоточних ракет для ударів по матеріально-технічних цілях Росії", – пише газета.

NYT зазначає, що Мелітополь є ключовим вузлом і відновлення контролю над ним може допомогти українським захисникам повернути під свій контроль не тільки всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської області.. Це потенційно може навіть відкрити шлях для витіснення російських військ назад до окупованого Криму.