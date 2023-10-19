Україна, Молдова та Румунія об'єднують зусилля для евакуації своїх громадян із Гази

18:11 19 жовтня Київ, Україна

Україна, Молдова та Румунія погодились на об'єднання зусиль для організації евакуації своїх громадян із Сектору Гази. Це повідомлення опубліковане в Newsmaker і посилається на заяву Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.



Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску провів телефонні консультації 19 жовтня з головою МЗС Румунії Луміницею Одобеску та головою МЗС України Дмитром Кулебою.



Планується, що евакуація здійснюватиметься через пункт пропуску Рафах, розташований на кордоні з Єгиптом.



У заяві зазначається, що співпраця дозволить організувати швидку та безпечну евакуацію громадян із Сектору Гази через пункт пропуску Рафах.