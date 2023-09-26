Україна могла б отримати переваги членства в ЄС ще до вступу

16:48 26 вересня Київ, Україна

Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що Україна та інші країни-кандидати на вступ до ЄС могли б здобути деякі переваги, які дає членство в Європейському Союзі ще до того, як фактично приєднаються до блоку.

Про це вона сказала в інтерв'ю Guardian.



Мецола наголосила, що Європейський Союз має розпочати серйозну хвилю змін, щоб підготуватися до вступу України. Вона також очікує, що країни-члени розпочнуть офіційні переговори з Україною вже у грудні.

"Якщо вони їдуть швидко, ми маємо відповідати цій швидкості", - сказала вона.

Видання зазначає, що багато країн ЄС вважають, що процес вступу України до ЄС триватиме чотири-п'ять років. Але Мецола відображає свіжу думку деяких лідерів ЄС про те, що блоку необхідно прискорити вступ України та балканських держав, які також подали заявку, щоб зменшити ризик російського впливу на ці країни.



Мецола хоче, щоб офіційні переговори про вступ України розпочалися на Різдво. Рішення залишається за міністрами ЄС, які офіційно зустрінуться у грудні після публічного звіту у жовтні про прогрес України у реформуванні судової системи, стримування корупції та відкриття ринків.

"Я очікую конкретного результату, тому що найгіршим сигналом може бути те, що ми поставили цим людям цілі та терміни, яких ми самі не можемо досягти", - сказала президентка ЄП.

При цьому вона вважає, що немає необхідності чекати на приєднання до ЄС, щоб країни-кандидати могли скористатися деякими перевагами членства. Зокрема, країни-кандидати можуть отримати доступ до безкоштовного мобільного зв'язку у роумінгу в ЄС.

"Якщо ми збираємося поширити роумінг на ці країни, давайте це зробимо. Оператори мереж готові зробити це", - сказала Мецола.

Для бізнесу, за її словами, може бути знято торговельні бар'єри.