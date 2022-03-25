Україна, Литва та Польща створили спільну слідчу групу з розслідування військових злочинів РФ

Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала з Генпрокурором Литви Нідою Грунскене та Генпрокурором та Міністром юстиції Польщі Збігневим Угоду про створення спільної слідчої групи для розслідування агресії РФ та її військових злочинів на території України.
Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора України.
Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора України.
Діяльність слідчої групи зосереджуватиметься на зборі, безпечному зберіганні та швидкому обміні інформацією та доказами військових злочинів РФ, зібраними під час розслідувань на території держав-сторін, а також оперативно-розшукових заходах. Також вона займатиметься виявленням активів військових злочинців з метою їх заморожування та конфіскації.
Венедиктова наголосила, що спільна слідча група відкрита для інших країн-учасниць. За її словами, зараз, окрім України, ще дев'ять країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв'язаної РФ — Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція.
У ході зустрічі литовські та польські колеги розповіли про вже здійснені кроки у власних національних розслідуваннях.. Насамперед, вони працюють зі свідками та потерпілими — біженцями з України.
В обох країнах розпочали роботу спеціальні захищені сайти для збору доказів – аналоги єдиного ресурсу Офісу Генпрокурора .
Під час зустрічі український та литовський генпрокурори обмінялися оригіналами підписаного 2 березня Меморандуму про співпрацю між прокуратурами.
В обох країнах розпочали роботу спеціальні захищені сайти для збору доказів – аналоги єдиного ресурсу Офісу Генпрокурора .
Під час зустрічі український та литовський генпрокурори обмінялися оригіналами підписаного 2 березня Меморандуму про співпрацю між прокуратурами.
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