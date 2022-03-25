Україна, Литва та Польща створили спільну слідчу групу з розслідування військових злочинів РФ

19:37 25 березня Київ, Україна

Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала з Генпрокурором Литви Нідою Грунскене та Генпрокурором та Міністром юстиції Польщі Збігневим Угоду про створення спільної слідчої групи для розслідування агресії РФ та її військових злочинів на території України.



Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора України.

"Колеги-прокурори Литви та Польщі першими простягли руку професійної допомоги після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та розпочали власні національні розслідування. Тепер ми об'єднуємо зусилля Люблінського трикутника справедливості, щоби протистояти злу на юридичному фронті», – сказала Венедиктова.

Діяльність слідчої групи зосереджуватиметься на зборі, безпечному зберіганні та швидкому обміні інформацією та доказами військових злочинів РФ, зібраними під час розслідувань на території держав-сторін, а також оперативно-розшукових заходах. Також вона займатиметься виявленням активів військових злочинців з метою їх заморожування та конфіскації.



Венедиктова наголосила, що спільна слідча група відкрита для інших країн-учасниць. За її словами, зараз, окрім України, ще дев'ять країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв'язаної РФ — Венедиктова наголосила, що спільна слідча група відкрита для інших країн-учасниць. За її словами, зараз, окрім України, ще дев'ять країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв'язаної РФ — Литва , Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція.

"Очікуємо у нашій обоймі Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду", - додала генпрокурор.