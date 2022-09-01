Україна змінила свою стратегію за допомогою нової зброї, - NYT

09:29 14 серпня Київ, Україна

У суботньому випуску The New York Times йдеться, що Україні вдалося змінити свою військову стратегію за допомогою нової далекобійної зброї, отриманої від західних партнерів. З новою зброєю країна досягла успіху в уповільненні просування російських військ.



Видання зазначає, що період із весни до літа для українського війська був дуже непростим. Українські захисники щодня зазнавали обстрілів з боку російської артилерії на сході України, поступово втрачаючи позиції та втрачаючи сотні бійців на день у нерівних боях.



"Але останніми тижнями Україна змінила свою стратегію за допомогою нової зброї і досягла успіху, принаймні на цей момент, у уповільненні просування росії.



Завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, українці виснажують бойовий потенціал росії, уповільнюючи її просування на сході та створюючи нові вразливі місця на півдні", - йдеться у статті.



На думку експертів, нова зброя також змусила росію перебудуватися на полі бою, надавши українській армії деякий перепочинок для ухвалення більш стратегічних рішень.



"Нова стратегія добре підходить для контрнаступу на Херсон, постачання якого залежить лише від чотирьох мостів через Дніпро", - вважають у виданні.



Водночас видання зазначає, що російські військові все ще мають достатньо сил для продовження наступальних операцій.



"Оскільки російська армія набагато перевершує сили України за кількістю військовослужбовців, зброї та боєприпасів, українські збройні сили мали бути новаторськими та гнучкими", - йдеться у статті.



Нагадаємо, російське військове командування зосередило на Донбасі колосальний обсяг ресурсів, там тривають тяжкі бої.