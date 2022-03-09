Україна шукає керівника Бюро економічної безпеки

14:35 09 червень Київ, Україна

Уряд України оголосив про початок конкурсу на посаду керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми делегували до конкурсної комісії з обрання директора БЕБ трьох представників Кабінету Міністрів. Першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки Олексія Любченка, міністра фінансів Сергія Марченка і міністра інфраструктури Олександра Кубракова", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, це дозволить повноцінно розпочати процедуру відбору керівника Бюро.



"Процес цей буде відбуватися прозоро і відкрито, адже так само нам важливо сформувати довіру до новоутвореного органу", - додав прем'єр.