Україна шукає керівника Бюро економічної безпеки

Уряд України оголосив про початок конкурсу на посаду керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, це дозволить повноцінно розпочати процедуру відбору керівника Бюро.
"Процес цей буде відбуватися прозоро і відкрито, адже так само нам важливо сформувати довіру до новоутвореного органу", - додав прем'єр.
"Процес цей буде відбуватися прозоро і відкрито, адже так само нам важливо сформувати довіру до новоутвореного органу", - додав прем'єр.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі