18:59 20 жовтня Київ, Україна

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що Україна шукає альтернативу Міжнародному комітету Червоного Хреста для відвідин українських військовополонених у Оленівці та інших місцях утримання.

"Чи є альтернативи? Є. Організація Об'єднаних Націй, у своїй структурі у них комітет з прав людини ООН, це Верховний комісар. Чи дозволяє їхній мандат приїжджати на території країн, що перебувають у стані війни? Так, дозволяє. Чи дозволяє їхній мандат відвідувати місця утримання військовополонених та цивільних заручників? Так, дозволяє", - розповів Лубинець.

На думку уповноваженого з прав людини, те, що росія запровадила воєнний стан на тимчасово окупованих територіях, стане підставою, щоб відмовляти всім міжнародним місіям та організаціям відвідувати українських полонених.

"Я намагаюся зробити так, щоб вони почали виконувати свій мандат. Відповідно до них (Червоного Хреста - прим. ред.) вони не прибули, тому що не отримали гарантії безпеки від російської сторони. Проблема Міжнародного Червоного Хреста, що вони за маскою нейтральності не хочуть назвати речі своїми іменами, якщо вам російська федерація не дає гарантій безпеки, то єдине, що вимагає Україна, щоб ви публічно сказали, що росія не надає вам гарантій безпеки і саме тому ви не можете прибути до Оленівки, Горлівки, до всіх місць, де утримуються наші військовополонені, наші цивільні заручники, де відбувається так звана фільтрація, тому що це взагалі нонсенс", - підкреслив він.

Лубинець зазначив, що МКЧХ, згідно з Женевськими конвенціями, повинен реагувати, фіксувати, привертати увагу всього світу і публічно заявляти про все, що відбувається. Уповноважений з прав людини наголосив, що Україна вимагатиме у тому числі й через міжнародних партнерів, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста повністю виконував свій мандат.