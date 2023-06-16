14:45 06 червня Київ, Україна

Україна ініціює засідання Ради безпеки ООН через підрив росією Каховської ГЕС. Дата засідання ще не відома, розповів речник постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.



Як повідомили у МЗС України, за підсумками засідання РНБО вранці 6 червня було узгоджено перелік дій МЗС України, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського союзу.

"Так, отримали відповідне доручення. Працюємо", - сказав речник Кислиці.

Дата засідання ще невідома, але Україна звернулася із терміновим запитом.