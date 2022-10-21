Україна імпровізує зі застарілою системою ППО, щоб протистояти російським ракетам

Українська оборона вимагає більшої кількості ракет для систем протиповітряної оборони (ППО), які захищають українських громадян від атак російської армії.
Про це розповів начальник підготовки зенітно-ракетних військ України Денис Смажний у коментарі The Washington Post.
За його словами, одна з проблем полягає в тому, що більшість систем, що використовуються Україною, походять з часів Радянського Союзу, а тому застарілі. Системи NASAMS та IRIS-T, надані Німеччиною, набагато досконаліші для визначення розташування цілей завдяки інтеграції різних джерел радіолокаційних даних.
Про це розповів начальник підготовки зенітно-ракетних військ України Денис Смажний у коментарі The Washington Post.
За його словами, одна з проблем полягає в тому, що більшість систем, що використовуються Україною, походять з часів Радянського Союзу, а тому застарілі. Системи NASAMS та IRIS-T, надані Німеччиною, набагато досконаліші для визначення розташування цілей завдяки інтеграції різних джерел радіолокаційних даних.
За словами заступника командира батальйону, який працює із зенітно-ракетними комплексами С-300 у Київській області, Володимира Кліміна, Україна не має достатньої кількості підрозділів ППО, щоб покрити кожну частину країни.
За його словами, це своєрідна шахова партія. Місце розташування українських засобів ППО постійно змінюється. А потім росіяни пристосовуються у відповідь.
Потреба України у західній протиповітряній обороні полягає в тому, щоб закрити прогалини у покритті, особливо за допомогою систем, які можуть запускати ракети на великі відстані. Ракети С-300 мають дальність польоту близько 75 км. Надана США передова зенітно-ракетна система NASAMS є системою середньої дальності з радаром, який може бачити загрози на відстані приблизно 128 км, додав Клімін.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українці обходяться тими засобами, які є, особливо у боротьбі з безпілотниками.
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