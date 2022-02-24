Україна має стратегію розвитку атомної енергетики - Зеленський

17:48 01 жовтень Київ, Україна

Уряд має намір зайнятися розвитком атомної енергетики України та добудувати АЕС, незалежно від думки інших країн.





Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Рівненській області у четвер, 1 жовтня.



За його словами, Україна має стратегію розвитку атомної енергетики.

"У нас все-таки десь 51-52% генерації в Україні - це "атомка". Найдешевший вид електроенергії для українців, для споживача, тому ми будемо це розвивати. До речі, всі це вже бачать. Ми розуміємо, що якщо професіонали будують, а держава працює над безпекою АЕС, то нічого не загрожує ні природі, ні клімату. Це безпечний вид електроенергії", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна має всі можливості вирватися в лідери та стати однією з перших в питанні атомної енергетики як в Європі, так і у світі.