Україна має достатньо Гарпунов, щоб потопити весь ЧФ РФ - Братчук

08:13 29 травня Київ, Україна

Постачання протикорабельних крилатих ракет Harpoon (Гарпун) дозволить не пропустити російських окупантів у Придністров'ї, що у свою чергу дозволить запобігти наступу на Одесу із західного флангу, а також захистити острів Зміїний від закріплення на ньому сил РФ.

Україна вже має достатньо протикорабельних ракет Гарпун, щоб потопити весь Чорноморський флот Росії. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, за оцінками американських фахівців, для виведення з ладу авіаносця достатньо влучення п'яти Гарпунів, для знищення крейсера - чотирьох, есмінця - двох. Однієї ракети достатньо, щоб завдати серйозних руйнувань при попаданні в невеликий корабель або катер.

"Наразі нам передано стільки Гарпунів, що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б і ні?", - заявив речник Одеської ОВА.

Довідка: AGM/RGM/UGM-84 Гарпун – американська протикорабельна крилата ракета, одна з найпоширеніших у світі. Максимальна дальність стрілянини становить до 220 км.

Раніше повідомлялося, що українські військові отримають протикорабельні ракети та пускові установки для захисту узбережжя.