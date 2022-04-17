Україна і Угорщина поглиблюють співпрацю в сфері освіти

12:50 22 липня Київ, Україна

Глави МЗС України Дмитро Кулеба та Угорщини Петер Сіярто підписали два двосторонні документи про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.



Так, глави зовнішньополітичних відомств підписали Угоду про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені і Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в сфері дипломатичної підготовки.



Підписання відбулося в рамках візиту головуючого в Комітеті міністрів Ради Європи, міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто в Україну.