Україна і Угорщина поглиблюють співпрацю в сфері освіти

12:50 22 липня Київ, Україна

Глави МЗС України Дмитро Кулеба та Угорщини Петер Сіярто підписали два двосторонні документи про співпрацю.
 
Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Так, глави зовнішньополітичних відомств підписали Угоду про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені і Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в сфері дипломатичної підготовки.

Підписання відбулося в рамках візиту головуючого в Комітеті міністрів Ради Європи, міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто в Україну.
"Що це дає? Україна визнає угорські документи про освіту і наукові ступені, а Угорщина - українські. Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС і дипломатична академія Угорщини активізують обмін студентами, вченими та експертами, участь дипломатів обох країн в тренінгах, обмін публікаціями", - йдеться в повідомленні пресслужби.