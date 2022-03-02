Україна і Таджикистан підписали Програму співробітництва МЗС

13:58 02 червень Київ, Україна

Програма співпраці МЗС покликана вивести співробітництво зовнішньополітичних відомств на якісно новий рівень.

"Глави МЗС України Дмитро Кулеба і Таджикистану Сіроджіддін Мухріддін підписали Програму співробітництва між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Таджикистан на 2021-2022 роки та відзначили позитивно активізацію відносин України та Таджикистану", - пресслужба МЗС України.

Підписання програми відбулося в ході онлайн-зустрічі міністрів.

Також сторони обговорили підготовку до проведення в цьому році в Душанбе міжурядової комісії з економічного співробітництва.



Керівник зовнішньополітичного відомства Таджикистану підкреслив важливість співпраці з українською стороною в області гідроенергетики і відзначив високу якість обладнання українського виробництва.



Глава української дипломатії запевнив у готовності України до втілення взаємовигідних проєктів в цій галузі, подальшого розвитку економічного співробітництва і торгівлі між двома державами.



Співрозмовники обмінялися запрошеннями здійснити робочі візити. Кулеба підтвердив запрошення вищому керівництву Республіки Таджикистан взяти участь в заходах з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України.