Україна і Таджикистан підписали Програму співробітництва МЗС

Програма співпраці МЗС покликана вивести співробітництво зовнішньополітичних відомств на якісно новий рівень.
Підписання програми відбулося в ході онлайн-зустрічі міністрів.
Також сторони обговорили підготовку до проведення в цьому році в Душанбе міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Керівник зовнішньополітичного відомства Таджикистану підкреслив важливість співпраці з українською стороною в області гідроенергетики і відзначив високу якість обладнання українського виробництва.
Глава української дипломатії запевнив у готовності України до втілення взаємовигідних проєктів в цій галузі, подальшого розвитку економічного співробітництва і торгівлі між двома державами.
Співрозмовники обмінялися запрошеннями здійснити робочі візити. Кулеба підтвердив запрошення вищому керівництву Республіки Таджикистан взяти участь в заходах з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України.
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