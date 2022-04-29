Україна і США підпишуть військово-технічну угоду

18:26 28 липня Київ, Україна





Згідно з пояснювальною запискою, угода передбачає розвиток військово-технічних проєктів, спрямованих на оснащення ЗСУ сучасними зразками озброєння і військової техніки за стандартами НАТО. Кабмін схвалив проєкт угоди з США про співробітництво у військово-технічній сфері, уповноваживши главу Міноборони Андрія Тарана його підписати.Згідно з пояснювальною запискою, угода передбачає розвиток військово-технічних проєктів, спрямованих на оснащення ЗСУ сучасними зразками озброєння і військової техніки за стандартами НАТО.

"Суть проєкту угоди полягає в створенні проєктів в сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки між Міністерством оборони України та Міністерством оборони США та забезпеченні оптимального використання відповідних можливостей в області дослідження і розробки нових технологій, створення умов для оперативної сумісності та отримання ефективних і рентабельних результатів шляхом співпраці в галузі досліджень, розробок, випробувань і оцінки", - йдеться в ній.

В уряді вважають, що прийняття цього розпорядження забезпечить виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для підготовки проєкту угоди до підписання і створення правових підстав для розширення українсько-американського співробітництва в галузі досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєння і військової техніки.