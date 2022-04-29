Україна і США підпишуть військово-технічну угоду

Кабмін схвалив проєкт угоди з США про співробітництво у військово-технічній сфері, уповноваживши главу Міноборони Андрія Тарана його підписати.
Згідно з пояснювальною запискою, угода передбачає розвиток військово-технічних проєктів, спрямованих на оснащення ЗСУ сучасними зразками озброєння і військової техніки за стандартами НАТО.
Згідно з пояснювальною запискою, угода передбачає розвиток військово-технічних проєктів, спрямованих на оснащення ЗСУ сучасними зразками озброєння і військової техніки за стандартами НАТО.
В уряді вважають, що прийняття цього розпорядження забезпечить виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для підготовки проєкту угоди до підписання і створення правових підстав для розширення українсько-американського співробітництва в галузі досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєння і військової техніки.
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