Україна та США підписали угоду про спільне виробництво озброєння

08:03 22 вересня Київ, Україна





Він поділився цією інформацією у відеозверненні через Telegram. Президент Володимир Зеленський оголосив про важливі результати свого візиту до США , включаючи угоду про спільне виробництво озброєння, зокрема систем ППО.Він поділився цією інформацією у відеозверненні через Telegram.

"Візит до Вашингтона був дуже важливим, і ми маємо значні результати. Зустріч з президентом Байденом та його командою. Ми досягли нової оборонної угоди, включаючи ППО, артилерію, снаряди та інженерне обладнання. Ми також домовилися про довгострокове партнерство, в рамках якого Україна та США спільно будуть виробляти необхідне озброєння. Це новий рівень нашої солідарності! Співпраця зі Сполученими Штатами у сфері оборони – це історична подія. Це означає нові індустріальні можливості та робочі місця для наших громадян. Україна зможе виробляти, включаючи системи ППО", - заявив він.

Зеленський наголосив, що Україна збирається створити нову оборонну екосистему у партнерстві зі Сполученими Штатами з метою виробництва озброєння, щоб "разом ще більше посилити свободу та захист життя".



Президент упевнений, що ця угода "матиме позитивні глобальні результати".



Він також зазначив, що глава Мінстратегпрому України Олександр Камишин підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями, залучаючи понад 2 тисячі американських оборонних компаній для роботи в Україні.



Іншим важливим аспектом є підписання меморандуму про співробітництво у сфері енергетики.



Президент також обговорював у США питання відновлення України після бойових дій та посилення інститутів країни з метою позбавлення від ворожих та корупційних впливів.