Україна та США підписали угоду про спільне виробництво озброєння

Президент Володимир Зеленський оголосив про важливі результати свого візиту до США, включаючи угоду про спільне виробництво озброєння, зокрема систем ППО.
Він поділився цією інформацією у відеозверненні через Telegram.
Він поділився цією інформацією у відеозверненні через Telegram.
Зеленський наголосив, що Україна збирається створити нову оборонну екосистему у партнерстві зі Сполученими Штатами з метою виробництва озброєння, щоб "разом ще більше посилити свободу та захист життя".
Президент упевнений, що ця угода "матиме позитивні глобальні результати".
Він також зазначив, що глава Мінстратегпрому України Олександр Камишин підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями, залучаючи понад 2 тисячі американських оборонних компаній для роботи в Україні.
Іншим важливим аспектом є підписання меморандуму про співробітництво у сфері енергетики.
Президент також обговорював у США питання відновлення України після бойових дій та посилення інститутів країни з метою позбавлення від ворожих та корупційних впливів.
Президент упевнений, що ця угода "матиме позитивні глобальні результати".
Він також зазначив, що глава Мінстратегпрому України Олександр Камишин підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями, залучаючи понад 2 тисячі американських оборонних компаній для роботи в Україні.
Іншим важливим аспектом є підписання меморандуму про співробітництво у сфері енергетики.
Президент також обговорював у США питання відновлення України після бойових дій та посилення інститутів країни з метою позбавлення від ворожих та корупційних впливів.
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