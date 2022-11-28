Україна та США планують заходи щодо посилення тиску на агресора

Перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі з координатором санкцій Державного департаменту США послом Джеймсом О'Браєном обговорила посилення тиску на росію.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Глава Мінекономіки подякувала США за підтримку, зокрема, у питаннях санкційної політики.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Глава Мінекономіки подякувала США за підтримку, зокрема, у питаннях санкційної політики.
У свою чергу Джеймс О'Браєн підкреслив, що для Сполучених Штатів дуже цінний обмін інформацією з українською стороною, яка має вже значні напрацювання у цьому напрямку.
Під час зустрічі українська та американська сторони опрацювали актуальні питання співпраці у сфері санкційної політики:
- введення з 5 грудня "цінової стелі" на російську нафту;
- синхронізацію санкцій;
- секторальні санкції за напрямами та сферами;
- запобігання обходу санкцій.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі