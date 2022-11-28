Україна та США планують заходи щодо посилення тиску на агресора

12:44 28 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.



Глава Мінекономіки подякувала США за підтримку, зокрема, у питаннях санкційної політики. Перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі з координатором санкцій Державного департаменту США послом Джеймсом О'Браєном обговорила посилення тиску на росію.Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.Глава Мінекономіки подякувала США за підтримку, зокрема, у питаннях санкційної політики.

"В той самий час падіння російської економіки до кінця року становитиме, за прогнозами, 4,5-4,6%. А падіння українців – вже 30%. Тому очевидно, що санкції працюють не так швидко і не так ефективно, як це повинно бути. Тож їх необхідно посилювати. Саме тому для нас важлива скоординованість, системність, обмін напрацюваннями та ідеями у цьому питанні з партнерами, американською стороною. Зокрема, щодо відображення та синхронізації санкцій", - зазначила міністр.



У свою чергу Джеймс О'Браєн підкреслив, що для Сполучених Штатів дуже цінний обмін інформацією з українською стороною, яка має вже значні напрацювання у цьому напрямку.

"Ми розуміємо, що санкції діють уповільнено. Однак вони дозволяють зупинити росію швидше, ніж вона б зупинилася сама. Крім того, санкції здатні зробити так, щоб росія в майбутньому не повторила агресію знову. Тож сподіваємося, що обмін інформацією дозволить прискорити роботу у цьому напрямку", – зазначив він.



Під час зустрічі українська та американська сторони опрацювали актуальні питання співпраці у сфері санкційної політики: