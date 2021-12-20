Україна та США однаково оцінюють загрози, що виникають біля українських кордонів - Резніков

Глава Міноборони України Олексій Резніков після тригодинної зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні заявив про спільну оцінку ризиків та загроз з боку Російської Федерації.
Міністр оборони подякував американській стороні за привернення уваги до чергових військових маневрів РФ.
У свою чергу глава Пентагону зазначив, що Америка уважно стежить за недавніми переміщеннями військ РФ біля кордонів України. Він зазначив, що американська сторона висловила "своє занепокоєння з приводу дій Росії, які дестабілізують ситуацію".
Нагадаємо, що на тлі стягнення російських військ на український кордон розвідка західних країн передбачає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабілізації ситуації в Україні. У Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) висловили стурбованість збільшенням чисельності російських військ біля кордону з Україною. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну. У Кремлі всі звинувачення у ескалації відкидають.
Нагадаємо, що на тлі стягнення російських військ на український кордон розвідка західних країн передбачає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабілізації ситуації в Україні. У Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) висловили стурбованість збільшенням чисельності російських військ біля кордону з Україною. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну. У Кремлі всі звинувачення у ескалації відкидають.
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