Україна та Північна Македонія уклали "транспортний безвіз"

18:15 15 червня Київ, Україна

Україна та Північна Македонія домовилися про "транспортний безвіз", який спрямований на скасування дозволів для двосторонніх і транзитних перевезень транспортних засобів стандарту Євро-3 і вище.



Рішення про це було ухвалено на засіданні українсько-македонської змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, яке відбулося у столиці Північної Македонії, місті Скоп'є.

Інформація про цю угоду була опублікована пресслужбою міністерства у соціальній мережі Facebook.

Ми розширюємо список країн, з якими взаємно спрощуємо умови транспортних перевезень. Одним із найважливіших завдань міністерства є створення сприятливих умов для ефективної роботи наших перевізників", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Угода про "транспортний безвіз" вже набула чинності між Україною та Європейським Союзом, і в березні була продовжена до червня 2024 року. Проте українська влада продовжує активно вести переговори та вести відповідні діалоги з іншими країнами.



Крім того, Україна та Північна Македонія досягли угоди про збільшення квоти дозволів на перевезення до третіх країн на поточний та наступний рік. Також було узгоджено порядок використання таких дозволів в обох напрямках - як у прямому, так і зворотному.

При цьому дозволи можуть застосовуватись до транспортних засобів будь-якої екологічної категорії.



Щоб скористатися заходом "транспортного безвізу", перевізники повинні надати сертифікат виробника або офіційної установи, що підтверджує відповідність екологічному класу не нижче за Євро-3.