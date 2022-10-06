Україна та Північна Македонія підписали оновлену угоду про вільну торгівлю

13:21 06 жовтня Київ, Україна

Україна та Північна Македонія розширили угоду про вільну торгівлю.



Про це повідомив прем’єр України Денис Шмигаль під час візиту до Праги.



На полях першого саміту Європейського політичного співтовариства він зустрівся з північномакедонським колегою Димитаром Ковачевським. Прем'єри підписали оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю, яка інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через загальну систему правил походження ПанЄвроМед.