Україна та Румунія уклали 7 важливих угод

17:05 18 жовтня Київ, Україна

У Києві відбулося спільне засідання урядів України та Румунії, яке очолює прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. На цій зустрічі було укладено сім важливих документів, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Згідно з інформацією, опублікованою в Telegram, в рамках зустрічі було підписано такі документи: