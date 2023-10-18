Україна та Румунія уклали 7 важливих угод

У Києві відбулося спільне засідання урядів України та Румунії, яке очолює прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. На цій зустрічі було укладено сім важливих документів, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Згідно з інформацією, опублікованою в Telegram, в рамках зустрічі було підписано такі документи:
Згідно з інформацією, опублікованою в Telegram, в рамках зустрічі було підписано такі документи:
- Спільна заява, яка фіксує рамкові результати зустрічі.
- Міжурядова угода про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацією, яка стане одним із ключових пунктів пропуску.
- Меморандум про зміцнення співробітництва для забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва, включаючи автомобільне, залізничне, морське та річкове сполучення.
- Міжурядовий імплементаційний протокол щодо угоди між Україною та Європейським Союзом про реадмісію осіб з метою підвищення ефективності боротьби з незаконною міграцією.
- Декларація про наміри між МОЗ України та Міністерством охорони здоров'я Румунії, спрямована на спільну боротьбу з викликами в галузі охорони здоров'я та горизонтальну співпрацю між медичними установами.
- Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між відповідними службами України та Румунії з ухилом на реалізацію спільних програм та проєктів.
- Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між українським Міністерством стратегічного промислового розвитку та Міністерством економіки Румунії, спрямований на розширення оборонних можливостей, включаючи збільшення виробничих потужностей та виробництво боєприпасів.
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