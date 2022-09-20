Україна та росія погодилися обміняти 200 полонених - Ердоган
11:25 20 вересня Київ, Україна
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Україна та росія погодилися обміняти 200 полонених.
Про це пише PBS.
"В Узбекистані я зустрівся з президентом путіним, і у нас були дуже докладні дискусії з ним. І мені здавалося, що він був готовий закінчити війну якнайшвидше. Це було моє враження, бо те, як зараз ідуть справи, досить проблематично. 200 заручників буде обміняно за згодою сторін", - сказав Ердоган в Інтерв'ю з PBS.
Президент Туреччини наголосив, що "жодне вторгнення не може бути виправдане" і наголосив, що за підсумками війни Україна повністю відновить свою територіальну цілісність, включаючи Крим.
"Якщо в Україні буде встановлений мир, звичайно, повернення захоплених земель стане дуже важливим. Це те, що очікується. Це те, що потрібно. Путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки. Захоплені землі буде повернуто Україні", - сказав Ердоган.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі