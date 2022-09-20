Україна та росія погодилися обміняти 200 полонених - Ердоган

11:25 20 вересня Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Україна та росія погодилися обміняти 200 полонених.

Про це пише PBS.

"В Узбекистані я зустрівся з президентом путіним, і у нас були дуже докладні дискусії з ним. І мені здавалося, що він був готовий закінчити війну якнайшвидше. Це було моє враження, бо те, як зараз ідуть справи, досить проблематично. 200 заручників буде обміняно за згодою сторін", - сказав Ердоган в Інтерв'ю з PBS.

Президент Туреччини наголосив, що "жодне вторгнення не може бути виправдане" і наголосив, що за підсумками війни Україна повністю відновить свою територіальну цілісність, включаючи Крим.