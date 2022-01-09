Україна і РФ вирішили не зупинятися на висилці одного дипломата

19:43 26 квітень Київ, Україна

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що відповідні дії України на висилку свого дипломата з РФ не змусять себе довго чекати.

"Таке рішення тільки підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України", - сказав Ніколенко.

Він назвав висилку співробітника Посольства України в РФ провокацією проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії.

"Оголошення дипломата посольства України в Москві "persona non grata" позбавлене логіки, не має під собою ніяких причин", - вказав спікер.

Як заявили в МЗС РФ, український дипломат повинен покинути Росію до 1 травня. При цьому в РФ пригрозили вжити додаткових заходів, "якщо Київ продовжить ворожі дії проти російських дипломатів".