Україна і Польща підписали меморандум про співпрацю в газодобувній галузі

16:24 30 березень Київ, Україна

Український Нафтогаз і польський PGNiG підписали меморандум про співпрацю в області розробки нових родовищ газу на прикордонних з Польщею і Україною територіях.

Про це повідомляє пресслужба НАК у вівторок, 30 березня.



Головний виконавчий директор групи Нафтогаз Отто Ватерландер заявив, що компанія отримала стратегічні активи, "які дають можливість з упевненістю декларувати найбільший потенціал видобутку вуглеводнів серед країн Європи".



Відзначається, що першочерговий акцент Нафтогаз і PGNiG зроблять на вивченні можливостей для спільної розвідки нових площ на Західній Україні, що межують з Польщею. Зокрема, партнери допускають співпрацю на Берестянській ділянці.



У свою чергу Роберт Перковський, віцепрезидент і головний виконавчий директор PGNiG SA заявив, що компанія особливо зацікавлена в розвитку видобутку газу в Західній Україні. "Цей регіон межує з зоною нашої діяльності в Польщі, і наші дослідження свідчать про його перспективність", - сказав він.



У Нафтогазі нагадали, що почали реалізацію стратегічних проєктів з нарощування ресурсної бази в межах Чорноморського шельфу, Юзівської площі, Карпатського регіону і нових ділянок, за якими були укладені угоди про розподіл продукції.