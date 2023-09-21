Україна та Польща шукають компроміс у питанні експорту агропродукції

15:00 21 вересня Київ, Україна

Україна та Польща домовилися про пошук рішення, що враховує інтереси обох країн щодо експорту української агропродукції. Цю інформацію надало Міністерство аграрної політики та продовольства України у четвер, 21 вересня.



Згідно з повідомленням, міністр агрополітики України Микола Сольський провів сьогодні телефонну розмову з польським колегою Робертом Телусом. Під час розмови міністри обговорили поточну ситуацію та розглянули пропозицію, подану Україною для вирішення конфлікту. Вони погодились спільно працювати над рішенням, що враховує інтереси обох країн.

"Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які були продемонстровані раніше, і домовилися найближчим часом розробити спільний план дій у галузі експорту", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що наступні переговори між Україною та Польщею відбудуться найближчими днями, на яких будуть обговорені подані обома сторонами питання.