Україна та Польща готові до діалогу для вирішення ситуації із блокуванням кордону

18:29 09 листопада Київ, Україна





Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.



Як зазначається, заблоковано з обох сторін понад 20 тисяч транспортних засобів. Збитків зазнає економіка не лише України чи Польщі, а й інших держав, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов'язання. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков обговорив зі своїм польським колегою Анджеєм Адамчиком блокування кордону протестувальниками у Польщі.Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.Як зазначається, заблоковано з обох сторін понад 20 тисяч транспортних засобів. Збитків зазнає економіка не лише України чи Польщі, а й інших держав, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов'язання.

"Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації", - зазначили у відомстві.

Водночас наголосили, що блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і на Європейський Союз.

"Ключове - жодні зміни чи скасування Угоди про лібералізацію не обговорюється", - наголосили в Мінінфраструктури.

У відомстві додали, що готові допомогти польським колегам вирішити ситуацію щодо блокування кордону, надати всі відповідні роз'яснення та провести зустрічі за потреби.