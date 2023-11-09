Україна та Польща готові до діалогу для вирішення ситуації із блокуванням кордону

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков обговорив зі своїм польським колегою Анджеєм Адамчиком блокування кордону протестувальниками у Польщі.
Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.
Як зазначається, заблоковано з обох сторін понад 20 тисяч транспортних засобів. Збитків зазнає економіка не лише України чи Польщі, а й інших держав, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов'язання.
Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.
Як зазначається, заблоковано з обох сторін понад 20 тисяч транспортних засобів. Збитків зазнає економіка не лише України чи Польщі, а й інших держав, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов'язання.
Водночас наголосили, що блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і на Європейський Союз.
У відомстві додали, що готові допомогти польським колегам вирішити ситуацію щодо блокування кордону, надати всі відповідні роз'яснення та провести зустрічі за потреби.
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