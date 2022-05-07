Україна та Польща домовилися про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України у Telegram.

"Ракетні удари росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми. Нові правила вже набули чинності, і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і та польські перевізники. Вдячний польській стороні за конструктивну роботу", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.