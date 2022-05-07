Україна та Польща домовилися про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом

16:23 06 травня Київ, Україна

Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та розвитку Польщі скасували дозвіл на в'їзд для транспортувальників палива.

 
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України у Telegram.
 
"Ракетні удари росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми. Нові правила вже набули чинності, і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і та польські перевізники. Вдячний польській стороні за конструктивну роботу", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
 
Для бездозвільного в'їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення форми.

Заповнити форму потрібно не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.