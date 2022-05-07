Україна та Польща домовилися про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом
16:23 06 травня Київ, Україна
Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та розвитку Польщі скасували дозвіл на в'їзд для транспортувальників палива.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України у Telegram.
"Ракетні удари росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми. Нові правила вже набули чинності, і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і та польські перевізники. Вдячний польській стороні за конструктивну роботу", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Для бездозвільного в'їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення форми
.
Заповнити форму потрібно не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.
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