Україна і Перу підписали угоду про безвіз

18:09 15 липня Київ, Україна





МЗС України і Перу підписали угоду, яка вводить взаємний безвізовий режим поїздок для громадян двох країн.

Підписання відбулося в четвер, 15 липня, в Міністерстві закордонних справ України, повідомила пресслужба МЗС України.



Відзначається, що угода вводить взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу терміном до 90 днів протягом 180 днів.

"Розширення безвізу з Перу збільшить кількість контактів між людьми, сприятиме новим культурним, професійним, бізнес-контактам між нашими країнами", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, який підписав документ від імені України.

Він також зазначив, що МЗС системно працює над збільшенням можливостей для подорожей українців і відкриття України для світу.