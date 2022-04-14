Україна і Перу підписали угоду про безвіз

МЗС України і Перу підписали угоду, яка вводить взаємний безвізовий режим поїздок для громадян двох країн.
Підписання відбулося в четвер, 15 липня, в Міністерстві закордонних справ України, повідомила пресслужба МЗС України.
Відзначається, що угода вводить взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу терміном до 90 днів протягом 180 днів.
Він також зазначив, що МЗС системно працює над збільшенням можливостей для подорожей українців і відкриття України для світу.
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