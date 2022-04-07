Україна і ОБСЄ вимагають від Москви актуальний список утримуваних осіб

19:54 07 липня Київ, Україна

ТКГ від України і представниця ОБСЄ звернулися до московського керівництва з вимогою до наступного засідання ТКГ сформувати актуальний список утримуваних осіб, що значно прискорить взаємообмін полоненими.

Про це повідомляється на сторінці Української делегації в Facebook.

"Українська делегація і призначена модераторка ОБСЄ гуманітарної підгрупи Шарлотта Реландер закликали РФ надати до наступного засідання ТКГ актуалізовані списки утримуваних осіб для прискорення підготовки до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення", - наголошується в повідомленні.

Уточнюється, що Україна також направила ноти в ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями і загибель внаслідок цього українських військовослужбовців.



Українська делегація додала, що РФ знову заблокувала розгляд питання розмінування 19 ділянок. Це було погоджено ще рік тому в рамках роботи безпеки підгрупи ТКГ. Також інша сторона конфлікту блокує відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування.