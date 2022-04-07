Україна і ОБСЄ вимагають від Москви актуальний список утримуваних осіб

ТКГ від України і представниця ОБСЄ звернулися до московського керівництва з вимогою до наступного засідання ТКГ сформувати актуальний список утримуваних осіб, що значно прискорить взаємообмін полоненими.
Про це повідомляється на сторінці Української делегації в Facebook.
Уточнюється, що Україна також направила ноти в ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями і загибель внаслідок цього українських військовослужбовців.
Українська делегація додала, що РФ знову заблокувала розгляд питання розмінування 19 ділянок. Це було погоджено ще рік тому в рамках роботи безпеки підгрупи ТКГ. Також інша сторона конфлікту блокує відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування.
Українська делегація додала, що РФ знову заблокувала розгляд питання розмінування 19 ділянок. Це було погоджено ще рік тому в рамках роботи безпеки підгрупи ТКГ. Також інша сторона конфлікту блокує відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування.
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