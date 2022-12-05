Україна та ОАЕ мають намір підписати акт про всеосяжне економічне партнерство

15:00 05 грудня Київ, Україна

5 грудня розпочалися переговори між Україною та ОАЕ щодо укладення Угоди про всеосяжне економічне партнерство (CEPA).



Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.



Спільну заявку з цього приводу підписали перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ, доктор Тані бін Ахмед Аль Зейуді.

"Намір розпочати переговори щодо укладання CEPA підтверджує відданість двох країн зміцненню двосторонніх економічних зв'язків та розвитку потужних торгових та інвестиційних потоків між Україною та ОАЕ. Початок зусиль у цьому напрямку було покладено у лютому минулого року після візиту до ОАЕ президента України Володимира Зеленського", - пояснили у міністерстві.

Зазначається, що за результатами 2021 року загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та ОАЕ становив $1,147 млрд, що є найбільшим показником, якого досягли країни за всю історію двосторонніх торговельно-економічних відносин.



При цьому обсяг інвестицій ОАЕ в економіку України минулого року сягнув майже $243,3 млн.



У галузевому розрізі найбільшу частку співробітництва між Україною та ОАЕ займає торгівля агропромисловою продукцією (понад 50%), додають у Мінекономіки.

"Тому для продовольчої безпеки на Близькому Сході Емірати зацікавлені в якомога економічнішому відновленні нашої держави", - заявили в міністерстві.

"Укладання Угоди про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ розкриє повний потенціал нашої співпраці у сфері торгівлі та інвестицій, тим самим допомагаючи нашим бізнес-спільнотам розвиватися та використовувати нові можливості. ОАЕ здобули заслужену репутацію важливого міжнародного торговельного та логістичного центру. Водночас Україна відома своєю роллю глобального гаранта продовольчої безпеки та швидкозростаючого ІТ-центру. Тому CEPA зробить наші економіки взаємодоповнювальними, і ми з нетерпінням очікуємо на спільну роботу над просуванням торгівлі, цифрової економіки, а також сприяння нашому інвестиційному співробітництву", - зазначила Юлія Свириденко.

За словами Тані бін Ахмед Аль Зейуді, Україна стала першою європейською державою, з якою ОАЕ мають намір укласти CEPA.

"Угода про всеосяжне економічне партнерство з Україною відкриває низку нових можливостей для наших експортерів, інвесторів та виробників, а також надає доступ до нових ринків в Азії, Африці та на Близькому Сході для сільськогосподарської та промислової продукції з України. Ми прагнемо домовитися про взаємовигідну Угоду, яка може не лише сприяти економічному відновленню України, а й довгостроковому розвитку та подальшим перспективам", - додав він.

Окрім торгівлі агропромисловою продукцією, найбільшу частку економічного співробітництва між Україною та ОАЕ займає металургія (близько 30%), додає Мінекономіки.

"Водночас надзвичайно перспективною є співпраця в інфраструктурних проєктах, енергетиці, фармацевтичній промисловості, а також у сфері інновацій, досліджень, розробок та технологій", - йдеться у повідомленні.

Переговори між Україною та ОАЕ щодо укладання CEPA вже розпочалися.



З української сторони переговорну групу очолює заступник міністра економіки України – торговельний представник України Тарас Качка.