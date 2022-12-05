Україна та ОАЕ мають намір підписати акт про всеосяжне економічне партнерство

5 грудня розпочалися переговори між Україною та ОАЕ щодо укладення Угоди про всеосяжне економічне партнерство (CEPA).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Спільну заявку з цього приводу підписали перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ, доктор Тані бін Ахмед Аль Зейуді.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Спільну заявку з цього приводу підписали перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ, доктор Тані бін Ахмед Аль Зейуді.
Зазначається, що за результатами 2021 року загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та ОАЕ становив $1,147 млрд, що є найбільшим показником, якого досягли країни за всю історію двосторонніх торговельно-економічних відносин.
При цьому обсяг інвестицій ОАЕ в економіку України минулого року сягнув майже $243,3 млн.
У галузевому розрізі найбільшу частку співробітництва між Україною та ОАЕ займає торгівля агропромисловою продукцією (понад 50%), додають у Мінекономіки.
При цьому обсяг інвестицій ОАЕ в економіку України минулого року сягнув майже $243,3 млн.
У галузевому розрізі найбільшу частку співробітництва між Україною та ОАЕ займає торгівля агропромисловою продукцією (понад 50%), додають у Мінекономіки.
За словами Тані бін Ахмед Аль Зейуді, Україна стала першою європейською державою, з якою ОАЕ мають намір укласти CEPA.
Окрім торгівлі агропромисловою продукцією, найбільшу частку економічного співробітництва між Україною та ОАЕ займає металургія (близько 30%), додає Мінекономіки.
Переговори між Україною та ОАЕ щодо укладання CEPA вже розпочалися.
З української сторони переговорну групу очолює заступник міністра економіки України – торговельний представник України Тарас Качка.
З української сторони переговорну групу очолює заступник міністра економіки України – торговельний представник України Тарас Качка.
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