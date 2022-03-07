Україна і Норвегія підписали меморандум з ядерної безпеки

Глава Міненерго Герман Галущенко і міністр закордонних справ Норвегії Ерік Сведал підписали меморандум про співпрацю в сфері ядерної безпеки.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Так, документ передбачає створення двосторонньої робочої групи з питань ядерної захищеності, ядерної безпеки та аварійної готовності. У завдання учасників групи буде входити обговорення пріоритетів і розробка стратегій, а також забезпечення ефективного впровадження спільних проєктів.
Крім того, в ході переговорів сторони обговорили питання співпраці в сфері енергетики, врегулювання ситуації з розрахунками за зеленим тарифом, а також розвиток водневої енергетики як один з пріоритетів на шляху до чистої енергії.
Нарешті, Галущенко і Сведал привітали співпрацю між Україною і Норвегією в сфері геологічної розвідки, зокрема, проведення сейсморозвідувальних робіт в Чорному морі.
При цьому одним з перспективних напрямків співпраці визначили також офшорну вітроенергетику.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Так, документ передбачає створення двосторонньої робочої групи з питань ядерної захищеності, ядерної безпеки та аварійної готовності. У завдання учасників групи буде входити обговорення пріоритетів і розробка стратегій, а також забезпечення ефективного впровадження спільних проєктів.
Крім того, в ході переговорів сторони обговорили питання співпраці в сфері енергетики, врегулювання ситуації з розрахунками за зеленим тарифом, а також розвиток водневої енергетики як один з пріоритетів на шляху до чистої енергії.
Нарешті, Галущенко і Сведал привітали співпрацю між Україною і Норвегією в сфері геологічної розвідки, зокрема, проведення сейсморозвідувальних робіт в Чорному морі.
При цьому одним з перспективних напрямків співпраці визначили також офшорну вітроенергетику.
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