Україна та Норвегія домовилися про "транспортний безвіз"

17:03 30 серпня Київ, Україна

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало протокол із профільним відомством Норвегії про "транспортний безвіз" - можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів.



Про це повідомили у пресслужбі Мінрозвитку громад.



Він поширюватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 та вище. Спрощений режим починає діяти з 1 вересня і стосується як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

"Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє "транспортний безвіз" - зараз 35 держав", - зазначив заступник міністра Сергій Деркач.

Щоб скористатися "безвізом" у перевізника має бути сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки. У той самий час для транспортних засобів нижчого класу екологічності залишається можливість виконувати перевезення.



Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії вдалося домовитись про дозволи на наступний рік. Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 — з/до третіх країн.



У червні 2023 року Україна домовилася про "транспортний безвіз" з Північною Македонією. Крім цього, вдалося погодити квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік із Азербайджаном.



Між Євросоюзом та Україною діє Угода про лібералізацію автомобільних перевезень, яка передбачає виконання двосторонніх та транзитних перевезень без дозволів. Йдеться про можливість виконувати бездозвільні перевезення до 27 країн ЄС.