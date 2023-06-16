Україна та Нідерланди прагнуть залучити Іспанію до "коаліції Patriot"

Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію з метою приєднання до "коаліції Patriot" та надання Києву протиракетної оборони для забезпечення захисту від можливих російських атак.
Інформація про це надійшла з El Pais, провідного іспанського видання.
Президент Володимир Зеленський особисто звернувся з проханням до іспанського прем'єра Педро Санчеса під час минулотижневого саміту Європейської політичної спільноти поблизу Кишинева.
Зеленський також обговорив це питання з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Іспанія розмістила батарею Patriot у Туреччині, на базі Інджирлік, з 2015 року.
Проте Ердоган виступає проти виведення Patriot зі своєї країни до закінчення терміну дії контракту, який закінчується наприкінці цього року.
Інформація про це надійшла з El Pais, провідного іспанського видання.
Президент Володимир Зеленський особисто звернувся з проханням до іспанського прем'єра Педро Санчеса під час минулотижневого саміту Європейської політичної спільноти поблизу Кишинева.
Зеленський також обговорив це питання з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Іспанія розмістила батарею Patriot у Туреччині, на базі Інджирлік, з 2015 року.
Проте Ердоган виступає проти виведення Patriot зі своєї країни до закінчення терміну дії контракту, який закінчується наприкінці цього року.
В Іспанії знаходяться дві батареї Patriot - одна розташована на турецькій базі, а інша на східному узбережжі країни, в автономному співтоваристві Валенсія, і є важливим компонентом національної оборони.
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