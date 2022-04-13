Україна і Молдова відновлять тісну співпрацю

07:31 19 листопада Київ, Україна

Президентка Молдови Мая Санду і український посол Марко Шевченко обговорили необхідність якнайшвидшого розморожування двосторонніх відносин між країнами.

Про це сказано в заяві партії Санду "Дія і солідарність".

"Обрана президентка Мая Санду зустрілася з послом України в Республіці Молдова Марко Шевченком, якому вона подякувала за привітання президента України Володимира Зеленського, і обговорила поточну ситуацію в Республіці Молдова і необхідність тісної співпраці між двома країнами", - сказано в заяві.

Повідомляється, що під час бесіди Санду підкреслила важливість розвитку стратегічного партнерства між Україною та Республікою Молдова.

"У нас багато спільних проблем, а також багато можливостей, яких ми можемо досягти разом. Ми повинні вивести Молдову з ізоляції і негайно розморозити двосторонні відносини з Україною. У той самий час ми обговорили синхронізацію діяльності в контексті процесу європейської інтеграції", - заявила вона.

Обрана президентка також підкреслила, що у Республіки Молдова та України є повний порядок денний, який буде відновлено найближчим часом.