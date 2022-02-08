Україна і Молдова стануть ближчими: країни укладуть угоду про взаємне визнання ковід-сертифікатів

Підсумком вчорашньої зустрічі парламентаріїв Грузії, Молдови та України став намір укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію, активізувати торгівлю і економічне співробітництво.
Міністри домовилися провести найближчим часом двосторонні експертні консультації з будівництва моста в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць та прилеглої до нього інфраструктури, укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію, активізувати торгівлю і економічне співробітництво, зокрема, вивчити можливість скасування роумінгової оплати за дзвінки між Україною та Молдовою.
"Сторони окремо обговорили підготовку до саміту Кримської платформи 23 серпня цього року в Києві, а також обмінялися думками з інших питань двостороннього і міжнародного порядку денного", - наголошується в повідомленні.
"Сторони окремо обговорили підготовку до саміту Кримської платформи 23 серпня цього року в Києві, а також обмінялися думками з інших питань двостороннього і міжнародного порядку денного", - наголошується в повідомленні.
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