Україна і Молдова стануть ближчими: країни укладуть угоду про взаємне визнання ковід-сертифікатів

07:09 18 травень Київ, Україна

"Сторони привітали створення сьогодні в Києві Асоційованого тріо - нового тристороннього формату України, Грузії і Молдови, який покликаний сприяти євроінтеграції трьох держав. Дмитро Кулеба і Ауреліу Чокой високо оцінили динаміку двостороннього політичного діалогу і підтвердили готовність обох сторін розвивати співпрацю в дусі добросусідства", - повідомляє пресслужба МЗС.

Міністри домовилися провести найближчим часом двосторонні експертні консультації з будівництва моста в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць та прилеглої до нього інфраструктури, укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію, активізувати торгівлю і економічне співробітництво, зокрема, вивчити можливість скасування роумінгової оплати за дзвінки між Україною та Молдовою.



"Сторони окремо обговорили підготовку до саміту Кримської платформи 23 серпня цього року в Києві, а також обмінялися думками з інших питань двостороннього і міжнародного порядку денного", - наголошується в повідомленні.