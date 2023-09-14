Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

"Можливість безперешкодно виконувати вантажні перевезення через територію Молдови - один із інструментів налагодження та нарощування наших експортних можливостей. Окремо також працюємо щодо питання верифікації всіх автобусних маршрутів між нашими країнами та спрощення процедури їхнього відкриття перевізниками. Цінуємо співпрацю з Молдовою для економічного розвитку наших країн", – зазначив Кубраков.