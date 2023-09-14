Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

18:26 14 вересня Київ, Україна

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна та Молдова погодили продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між державами до кінця 2025 року.
 
Про це повідомили у пресслужбі Мінрозвитку.

Угода передбачає можливість здійснювати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

Протокол із рішенням продовжити дію лібералізації було підписано за результатами засідання українсько-молдавської Змішаної Комісії про міжнародне автомобільне сполучення 13-14 вересня.
"Можливість безперешкодно виконувати вантажні перевезення через територію Молдови - один із інструментів налагодження та нарощування наших експортних можливостей. Окремо також працюємо щодо питання верифікації всіх автобусних маршрутів між нашими країнами та спрощення процедури їхнього відкриття перевізниками. Цінуємо співпрацю з Молдовою для економічного розвитку наших країн", – зазначив Кубраков.
Попередня Угода про лібералізацію вантажних перевезень була підписана в серпні 2022 року до кінця цього року та передбачена можливість продовження за згодою сторін.