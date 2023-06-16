Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту через річку Дністер

15:17 12 червня Київ, Україна

Україна та Молдова уклали угоду про будівництво важливого мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць.

Угода була підписана віцепрем'єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим та міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілією Дабіжею.



Цей мостовий перехід є практичним продовженням домовленостей, досягнутих минулого року між президентами України та Молдови. Він слугуватиме ключовим елементом транспортного коридору між Києвом та Кишиневом.

Крім того, новий міст дозволить українським експортерам обрати найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи, оминаючи окуповане росіянами Придністров'я.



Ямпільський міст стане альтернативою наявній поромній переправі на прикордонному переході Ямпіль – Косеуць та допоможе зняти транспортне навантаження з міжнародного прикордонного переходу Могилів-Подільський – Отач, через який проходить великий обсяг вантажного та пасажирського транспорту між Україною та Молдовою.



Протяжність мосту складе понад 1400 метрів. Він матиме дві смуги руху, а також тротуари з обох боків. Під час будівництва будуть враховані стандарти безбар'єрності, включаючи зниження рівня бортового каменю в області пішохідних переходів та використання запобіжних тактильних смуг.