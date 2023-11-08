Україна та Молдова на шляху до Євросоюзу: переговори рекомендовані Єврокомісією
14:18 08 листопада Київ, Україна
Європейська комісія дала рекомендацію Раді ЄС розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу.
Про це на пресконференції у Брюсселі сказала президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.
"Україна продовжує боротися з величезними труднощами та трагедією, спровокованими агресивною війною росії. І все ж таки українці глибоко реформують країну, навіть коли вони ведуть війну, що має для них екзистенційне значення", — сказала вона.
За словами президентки ЄК, Україна завершила понад 90% необхідних кроків, висунутих ЄС минулого року.
"Основного прогресу було досягнуто у сфері конституційного правосуддя, реформи відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційної програми, боротьби з відмиванням грошей, важливих заходів щодо стримування олігархів, у суспільному житті, також новий закон про медіа та прогрес національних меншин", - сказала фон дер Ляєн.
Вона додала, що решта реформ проводиться і Єврокомісія схвалює ці зусилля.
"Ми рекомендували сьогодні Раді відкрити сесію переговорів щодо вступу. Ми також рекомендуємо Раді ухвалити рамки переговорів після того, як Україна здійснить поточні реформи, про що ми повідомимо у березні 2024 року", - сказала президентка Єврокомісії.
Фон дер Ляєн пояснила, що ЄК дає Раді ЄС рекомендацію розпочати переговори щодо вступу. Потім Рада має ухвалити політичне рішення.
"У грудні відбудеться засідання Євроради. Там це буде "на столі". Якщо Рада прийме політичне рішення сказати "так", ми приймаємо рекомендацію Комісії та відкриваємо переговори щодо вступу. Робота може розпочатися негайно", - сказала вона.
Президентка ЄК додала, що тривалість переговорів щодо членства України в ЄС залежить від швидкості реформ.
"У нас є кілька реформ в Україні, але вони все ще, якщо можна так сказати, у процесі реалізації, на шляху до цього. Вони мають завершити цю роботу. Це чітко зазначено у нашій рекомендації, і до березня ми звітуємо про прогрес, але ми можемо розпочати роботу негайно, коли Європейська Рада дасть зелене світло у своєму рішенні у грудні", - зазначила фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що злочини росіян в Україні підштовхнули ЄС до активізації процесу розширення.
"І Західні Балкани, Грузія, Молдова та Україна дуже чітко обрали, що вони хочуть приєднатися до ЄС. Це дуже важливий момент, бо ці країни – наша європейська родина. Ми хочемо, щоб вони були у Євросоюзі. Тут є над чим працювати. Але ми дуже чітко розуміємо, якою є наша мета і маємо використовувати цей імпульс зараз, щоб завершити роботу",
— сказала президентка ЄК.
Єврокомісія також рекомендувала країнам ЄС відкрити переговори щодо вступу з Молдовою.
"Комісія рекомендує, щоб Рада почала переговори про вступ. Є заходи, що залишилися, і які мають бути завершені. І на цій основі Рада зможе фіналізувати переговорну рамку, а Комісія доповість про прогрес у березні", - сказала фон дер Ляєн.
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