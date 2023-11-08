Україна та Молдова на шляху до Євросоюзу: переговори рекомендовані Єврокомісією

"У нас є кілька реформ в Україні, але вони все ще, якщо можна так сказати, у процесі реалізації, на шляху до цього. Вони мають завершити цю роботу. Це чітко зазначено у нашій рекомендації, і до березня ми звітуємо про прогрес, але ми можемо розпочати роботу негайно, коли Європейська Рада дасть зелене світло у своєму рішенні у грудні", - зазначила фон дер Ляєн.