Україна та Латвія спільно протидіятимуть російській пропаганді

18:37 05 жовтня Київ, Україна

Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення та Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії підписали Меморандум про співпрацю у сфері регулювання телерадіомовлення, щоб, зокрема, протидіяти російській пропаганді.



Сторони наголосили, що інформаційна безпека телерадіопростору є неодмінною складовою та найважливішою умовою для забезпечення національної безпеки обох держав.

"Ми сьогодні підписали Меморандум про співпрацю. Латвія також вичищає у своєму інформаційному просторі російські ЗМІ. У країну зараз прибігло багато так званих добрих росіян. І латвійці зараз гадають, що з цим робити. Як регулювати свій медійний простір. Ми поділимося з колегами своїм військовим досвідом. Латвійці хочуть бути до цього готові", - сказала голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк.

Голова Національної ради з питань електронних засобів масової інформації Латвії Іварс Аболіньш зазначив, що на сьогодні у Латвії працює лише один російський телеканал - "Дощ".

"Наш моніторинг показує, що цей телеканал поважає наші закони і ми не бачимо негативних наслідків його роботи. Україна – перша, яка почала обмежувати вплив російських ЗМІ. Ви зробили це після анексії Криму", - сказав він.

Проте, за словами Аболіньша, українці мають бути дуже обережними не лише з інформаційними російськими програмами, а й розважальними.

"Не варто забувати, що такі шоу теж мають більшу частину російської пропаганди. Наприклад, у "Comedy Club" завжди сміються з іноземних політиків, але ніколи не критикують російських", — зазначив Аболіньш.

За словами Герасим'юк, меморандум передбачатиме велику співпрацю, зокрема, обмін інформаційним продуктом.