Україна і Китай - партнери у розвитку інфраструктурних проєктів

16:07 06 липня Київ, Україна

Уряди України та Китаю підписали угоду про взаємовигідне партнерство в сфері створення масштабних інфраструктурних проєктів, таких як аеропорт, порт і залізничний транзит.

Про це у вівторок, 6 липня, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.



Відзначається, що пріоритетними напрямками будуть залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво.



Угода передбачає залучення коштів на пільгових умовах від уряду Китаю, необхідних для реалізації інфраструктурних проєктів.



В результаті спільних консультацій сторони затвердять потенційні проєкти співпраці, які будуть підтримуватися коштами КНР.